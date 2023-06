Muruniitjate välimääraja: milline naabrite terroriseerija ja looduse likvideerija oled sina?

Murutalunik – inimene, kes sõidab nädalavahetuseks linnast tallu, oma suvekoju, alustab reede õhtul muru niitmist ja tegeleb sellega kuni pühapäevani, kui on aeg linna naasta. Rohi kasvab nädal aega, murutalunik rahmab linnas tööd, kuni saabub nädalavahetus ja on aeg taas suvevaldustesse sõita. Niitma, nii et silmad ja suu murupüdemeid täis. Maaelu nautimine on laiskadele: see kestab täpselt need viis minutit, mis jäävad niitmise lõpu ja uuesti autosse istumise vahele.