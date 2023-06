Kadri Paas: Putini unistus varises põrmu, temast sai heidik

Lõplik lahendus ebaõnnestus

Sellest küünilisest mõttekäigust on möödas kaksteist kuud. Selle aja jooksul on Ukraina sõjas juhtunud paljutki. Sõda on jõudnud otsapidi Venemaa territooriumile, sealhulgas Moskvasse. Hukka on saanud ligi sada tuhat Vene sõdurit ja ohvitseri, tuhandeid Ukraina tsiviilisikuid, sh tuhatkond last, Venemaale on küüditatud mitukümmend tuhat väikest ukrainlast, purustatud on kõike, millest raketid ja lõhkeaine vähegi jagu saavad. Putini suurustlevat praalimist on jäänud vähemaks. Korra olla keegi Putini-sarnane käinud maatasa pommitatud Mariupolis, aga see ei olnud vist päris õige tsaar, sest liikus liiga uljalt linnas ringi. Päris Putin eelistab asotsiaalsust.