Fubar ehk siis Arnold Schwarzenegger on botuliini ja one-liner’eid täis süstitud salaagent, kes kogu sarja vältel üritab kinni nabida noort mafiossi, kelle ta ise kaudselt üles kasvatas. Olukorra teeb keerukaks see, et Arnoldi tegelaskuju tütar (Monica Barbaro) Emma on samuti salaagent ja nad on mõistagi sunnitud teineteist pidevalt mõnitama, solvama, käima koos psühholoogi juures ning tegelema daddy-issued’e lahendamisega. Olgem ausad, kui su daddy arvab, et sa pead olema kodukanast viieline viiulit mängiv arst, kes pole elades roppu sõnagi suhu võtnud ning on sealjuures muidugi ka süütu, siis need probleemid lausa hüüavad tulles.