ÕHUS | Helgi Saldo: „Erinevus pole puudujääk, vaid teistsugune viis, kuidas suhestuda enda ja maailmaga“

Kui nii palju ühiskonnakorraldusest, sh erisooliste perede ja heterote eludest, seisab rohkem või vähem peidetud viisidel inimeste ihade ja hargivahede najal, siis on arusaadav, et kvääride tänavale tulek mõjub radikaalse provokatsioonina. Sellest annavad kõige lärmakamalt märku just need transfoobid, kes arvavad, et meie rollid ühiskonnas peaksid määrama esimese asjana meie genitaalid.

Hetkel, kui mis tahes vanuses laps tuleb perele kapist välja, võivad pere esmased reaktsioonid olla häbi, süü- ja leinatunne. Laps on tavaliselt juba pidanud nende tunnetega silmitsi seisma, tihtilugu täiesti üksi, paremal juhul sõprade või kogukonna toel. Perekond aga alles hakkab läbima seda protsessi, kus palju olemasolevast on vaja ümber mõtestada. Mina alustasin seda protsessi, kui olin 11aastane tatikas, ja alles teismeeas tundsin julgust midagi öelda.

Tuues kväärid teemad laiema avalikkuse ette või meediasse, kerkivad mitte-kväärides alateadlikult esile samad küsimused ja tunded, sest need pööravad pea peale asjad, mis on varem õpitud ja eeldatud. Tekib hirm, et nüüd saabki maailm otsa, kõrvus löövad kumisema pōrguleegid ja sündimata laste nutt.

Sellest, kuidas pere uudise vastu võtab, oleneb, kas laps peab seda protsessi nendega uuesti läbi elama või mitte. Samamoodi leiavad kväärid inimesed end avalikes debattides olukorrast, kus neile valatakse taas peale heterote häbi, vastuseis ja segadus. Sellega tegelemine nõuab pühakulähedast kannatlikkust.

Kes veel küsib, miks paraadi vaja, on ilmselt veel oma häbi ja teadmatuse kimbatuses.

Need, kes endale otsa julgevad vaadata ning kõrvalekalded normist andestada, näevad parimal juhul, et erinevus pole ei puudujääk, karistus ega ka teab mis õnnistus, vaid lihtsalt teistsugune viis, kuidas suhestuda enda ja maailmaga. Halvimal juhul muutub see vägivallaks enda või teiste vastu. Enamik meist jäävad sinna kuhugi ähmasesse keskmesse, püüdes leida harmooniat ja rahu, mis mõne jaoks saabub siis, kui ta näeb, et ta pole üksi või et tema eest seistakse.