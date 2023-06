Eesti ümbermaailmareisijad: „Vaikne ookean on pigem pikantse maitsega purjetamisgurmaanidele“

Vaikne ookean on suur, eks see on meile kõigile geograafiatunnist selge. Aga et see „suur“ on rohkem nagu „kuradima hiiglaslik ja siis veel veidi peale“, on raske kaardilt välja lugeda. Üks asi on vaadata trükitud sinist ala, hoopis midagi muud on seal ise loksuda 42 päeva ja ööd. Kahekesi. 12-meetrisel pähklikoorel. Oli hetki, kus lähim inimene asus tõenäoliselt rahvusvahelise kosmosejaama pardal. Kokku 3968 miili ehk võrdväärne Tallinna-New Yorgi või Tallinna-Shanghai distantsiga. Keskmine kiirus 7,3 km/h ehk tublim noorsportlane oleks kiiremini jalutanud.