Uhhuu-ekspert Andreas Jääger: praegu on ideaalne võimalus lasta tarokaartidel ennustada, kuidas Tene-lugu lõpeb

ANDREAS JÄÄGER: „Loodame lihtsalt, et keegi füüsiliselt haiget ei saa ja Tene leiab hingerahu, mille maaletoojaks ta ise ennast ju peab.“

Tene on huvitav tegelane. Ta ei ole olnud ei eriline draama- ega klikimagnet, pigem ärinaine. Müüs rämedas koguses kristalle, kirjutas horoskoope ja muud esoteerilist pläusti. Vaadates tema firma Must Kass OÜ käibeid, siis eelmisel aastal oli see üle miljoni euro (!).