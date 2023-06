POLIITIKARADAR | Riigikogu uus tulija on kaotanud pea, erakonnal Eesti 200 ei ole asjad hästi

Sisepoliitiline olukord oli Eestis hapu juba enne seda kui ilmad päris kuumaks läksid. Ja nagu soojas ikka, läheb hapnemine ainult hullemaks. Riigikogus pressib koalitsioon oma eelnõusid, aga opositsioon suudab tempot hoida väga madalal. Ja see on rusikas käsi veelgi juurde toonud. Emotsioonid on nii kõrgel, et ka president saatis avalduse, kus kutsus parlamendileere väärikusele. Aga kõige suuremas hädas on koalitsioonis Eesti 200. Rõõmupäevad valitsusse pääsemisest on ammu möödas ja argipäev on osutunud ilmselt oodatust hallimaks.