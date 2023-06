EKSPRESSI PODCAST | Nohikust Vene ärimees tegi Eestis krüptofirma ja kaotas ligi 200 miljonit eurot

Firma omanik on Aleksandr Faliushin, kes pani oma krüptoäri püsti 2017. aasta septembris. Põhjus miks Vene päritolu IT nohik just Eesti valis, oli proosaline. „Valisime Eesti, sest see Põhja-Euroopa riik on üks maailma krüptosõbalikumaid keskkondi,“ kirjeldas Faliushini krüptoäri arendusjuht Mike Rozhko ajalehele The Baltic Times.