PODCAST „RÖÖPRÄHKLEJAD“ | Kristel Aaslaid pääses enesevigastamisest. „Mattias oli mu ankur. Näitas, et olen armastust väärt“

Ühel hetkel Kristel tundis, et keegi ei saa talle enam midagi halvemini öelda, kui ta ise on endast mõelnud. Talle ei meeldinud enda keha ja enesepiitsutamine algas juba kooliajal. „Mul olid piltilusad sõbrannad ja tundsin ennast nagu näts nende talla all. See oli nii tume ja vastik aeg, et ei taha seda meeldegi tuletada.“