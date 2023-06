Tekkinud on ebaõiglane olukord.

Osa koolide lõputunnistusel on järeleksami hinne, aga pole eristatav, kas see hinne on esimese eksami või järeleksami tulemus. Osa gümnaasiume võtavad oma koolikutsed tagasi, kui noor põhikooli lõpueksamil esimesel korral põrub.