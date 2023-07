E-residentsuse uus juht näeb, kuidas riigi eelarveauk täita: 10 korda rohkem digikodanikke tooks sadu miljoneid eurosid tulu

E-residentsuse programmi värske juht Liina Vahtras nii ei arva. Ta leiab, et programmi visioon Eesti majandust tugevamaks muuta on endiselt hea. Ta tunneb isiklikult inimesi, kes selle programmi välja mõtlesid. Kui Vahtras programmist kuulis, mõtles ta: „Geniaalne! See on võimalus Eesti riiki eksportida ja ühtlasi teenida riigile lisatulu.“ Seepeale otsustaski juhiks kandideerida.