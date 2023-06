Koduseinad toetavad ka ettevõtluses

Lai valik metallitooteid

Kagu-Eesti on ettevõttele hea kodu

Katrin meenutab, et ehkki algul tundus firma asukoht lõunapiiril logistilises mõttes keeruline, siis nüüd tunduvad need probleemid järjest väiksemad. Siin on näiteks võimalus piiriüleseks koostööks Lätiga ja sealt tööjõu leidmine. Ettevõttes töötab kokku 17 inimest ja ehkki kvaliteetset tööjõudu napib nii maal kui linnas, siis senini on Meisli firmas siiski suudetud töökohad täita: „Meil ei ole suuremat kaadrivoolavust – kes on tulnud, see on jäänud. Võiks arvata, et siin Eesti servas töötajaid ei leia, kuid arvan, et see ei sõltu asukohast. Kui töötingimused on head, siis leiab ka inimesi. Lisaks sellele on meil võimalus inimesi palgata Lätist. Nii käibki kaks töötajat meile hoopis naabrite poole pealt.“