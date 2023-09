Kardioloog Kai Saks teab enda näitel, kuidas vananemist aeglustada: vitamiinid ja toidulisandid on enamjaolt kasutud

Olete öelnud, et palju on inimesi, kes tahavad kaua elada, kuid vähe neid, kes on nõus leppima vananemise bioloogiliste muutustega.

Kui tahad elada kaua, siis leppimine on suur asi. See „vanaks saama“ on nii väärkasutatud väljend. Mõni 80ndates inimene ütleb, et tema küll vana pole. Aga mina ütlen enda kohta: olen jah vana. Alates 65. eluaastast on inimene eakas. Ole selle üle uhke! Minu jaoks oli murdepunkt 40aastaselt. Hakkasin nautima oma sünnipäevi. Ja tegelema teadliku vananemisega.

Kui tulid patsientide südameuuringute vastused, oli seal tihti kirjas: ealised iseärasused. Mind hakkas huvitama, kust algab vananemine ja kust haigus. Vananemine pole haigus, kuigi vananedes avalduvad paljud haigused.

***

Tahad olla kursis Ekspressi lugudega? Laadi alla ka äpp. Vaata SIIA

***