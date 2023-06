Haridusministri nõunik Daniel Kõiv vahetas korduvalt kooli: koroona tappis mu motivatsiooni täielikult

Paljude meelest on hullumeelne seegi, et kõigest 19aastasest koolipoisist sai haridus- ja teadusministri Kristina Kallase nõunik. See ettepanek tuli ka Danielile nagu välk selgest taevast. „Olin täiesti šokis. Kellele tuleb pähe võtta 19aastane nõunikuks?!“

Uus amet tekitas Danielis positiivset elevust, kuid kohe ka ärevust. Värske nõunik pidi silmitsi seisma tohutu meediahuviga. „Siis mõtlesin küll, et lähen ära. Mitte pinge, vaid selle tõttu, et tahame teha ägedaid reforme ja kõik on takerdunud selle taha, et üks suurepärane minister peab tegelema terve päev oma nõuniku personaalküsimusega.