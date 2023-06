Eerik Heldna: Rääkisime Ukraina korruptsioonitõrjega tegeleva asutuse loojatele ausalt ka enda vigadest

Eesti abi Ukraina arengusse algas ammu enne täiemahulise sõja algust ja militaarabi andmist. „Meie turvalise andmevahetuse X-tee Ukrainasse ülekandmine ja DIIA ehk riik nutitelefonis, millel on Ukrainas 19 miljonit kasutajat – see on meie abi kroonijuveel,“ sõnab viimaseid nädalaid Kiievis suursaadiku ametit pidav Kaimo Kuusk Ekspressile.