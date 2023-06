Belgia tuntuim advokaat jahib Tallinnas varastatud miljoneid: „Coinloanist saab üleeuroopaliste pettuste proovijuhtum“

Mischaël Modrikamen pole mingi reajurist, vaid ilmselt Belgia tuntuim vandeadvokaat. Suurima summa, mille Brüsseli kohtud iial välja maksta on käskinud, võitles välja just tema. See juhtus, kui Brüsseli kommertskohus (nüüdne ärikohus) leidis, et pankade KBC ja CERA ühinemise käigus maksti Modrikameni esindatud CERA Holdingu aktsionäridele 2,48 miljardit eurot liiga vähe, ning käskis summa hüvitada.