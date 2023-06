EKSPRESSI PODCAST | Kuidas miilitsatest röövlibande varastas üüratu koguse raha ja elas üürikese aja kui gängsterid

Röövi päeval pani osa bandest end miilitsate moodi riidesse ja peatas raha vedanud auto. Lisaks autojuhile ja kassiirile istus aga Moskvitšis valvur, kes haaras relva. See oli röövlitele ootamatu käik, mis ajas nad ilmselt paanikasse ja käänas sündmused saatuslikult karmimasse suunda.

„Minu üllatuseks käsitleti seal suvel toimunud kohtuistungit, kus mõisteti süüdi pangaröövlid. See oli haruldane, sest Nõukogude ajal tavaliselt sellistest sündmustest ajalehtede esikülgedel ei kirjutatud,“ räägib Vahter Ekspressi podcast'is. Reeglina lehe tagumistele külgedele jõudnud uudisest oli vändatud taaslavastustega film.

„Kaks bande juhti said surmanuhtluse ja nad lasti Patarei vanglas maha. Inimesed said sellest teada, sellest räägiti avalikult ja see tegi nad paratamatult kurikuulsaks,“ räägib Vahter.