NÄDALA ALBUM | Pärast Lil Tilli albumi kuulamist - tundub, et Eesti hiphopi tervis on tippvormis

Lõbus on lugeda kommentaare Lil Tilli videote all YouTube’is. Need jagunevad laias laastus kaheks. Ühed patsutavad tunnustavalt õlale ja näevad Tillis meie hiphopi uue laine tulevikku. Teised torisevad ja laovad korralikult puid alla. Küll ei saada sõnadest aru ja millest räpitakse, küll küsitakse üleolevalt, millal poisil häälemurre tuleb. Kurdetakse, et Legendaarne on alla käinud ja püüab meeldida „tattpräänikutele“.