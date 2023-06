Parimad parfüümid suveks

Parfüümid võivad meie ette manada terveid maailmu. Kuidas oleks Vahemere rannaga, kus kuulete vaikset lainete loksumist ja tunnete kõikjal värskete puuviljade aroomi? Kui see pilt tundub teile meeldiv, siis kujutage ette, mis tunne on seda parfüümina kanda ning teie läheduses olevatele inimestele sedasama kujutluspilti tekitada. Just sellised parfüümid on Calvin Kleini Everyone ja Armani Aqua di Gioia. Esimeses sisaldub vee hõngu ja tsitrust, viimasest kumavad läbi apelsin ning ingver. Armani Aqua di Gioia on samuti aromaatne ja tsitruseline, lisades veidike magusust jasmiiniga. Sidrun muudab lõhna mõnusalt värskeks. Mõlemale annab pisukest vürtsi muskus. Kui armastate selliseid noote, on need teile ideaalsed lõhnad!

Magus ja puuviljane, nagu suvi olema peab

Suvi on täis maasika- ja lillelõhna ning magusat erimaitselist jäätist, mida mõnusa rannapuhkuse ajal nautida. On täiesti arusaadav, et inimesed armastavad suve lõhna ja seda ka enda peal kanda. Neile, kes eelistavad magusat ja puuvilju ning mis tahes nende kombinatsioone – meil on tore üllatus! Suvi on nüüd ka pudelisse pandud!

Escada Flor del Sol on aromaatne, puuviljane ja magus, mida on vürtsitatud tsitrusenoodiga. Kui otsite parfüümi, mis meenutaks ühte korralikku suvist rannapuhkust mõnusa magusa kokteili saatel, ei ole paremat valikut kui see parfüüm! Kui armastate magusust, võite üsna kindel olla, et see on suveks täpselt õige parfüüm!

Suvine jalutuskäik metsas