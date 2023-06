Rahapesu andmebüroo käivitas Putini villa kohta menetluse

Cresco Väärtpaberite omanik Olev Schults ütles Ekspressile, et lõpetas vastavad lepingud 2021. aasta lõpuga, ent Rahapesu andmebüroo (RAB) registris on see jätkuvalt aktiivsena kirjas. RAB asuski asja ametlikult uurima juba Ekspressi esimese päringu peale kuu aega tagasi.