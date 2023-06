Värske uuring: koroonapandeemia kasvatas 2021. aastal Eestis suremust 15%

Liigsuremust ehk tavapärasest suuremat suremust uuritakse vaid erakorraliste olude puhul. Peale pandeemia on seda Eestis vaadatud ka näiteks pärast eriti kuumasid ilmu (jah, ka palavus liigtapab). Selle näitaja eripära on, et peale otseselt viirushaigusse surnute võetakse arvesse ka kõiki teisi surmapõhjuseid, mis on pandeemiaga seotud. Siin mainitud uuringu võrdlusaastateks on kaks pandeemiaeelset aastat.