Miks just Võru kunstnikke tõmbab?

Suvitan Võru lähedal lapsepõlvest peale. Nii paar aastat tagasi hakkas tunduma, et linnas on toimunud mingi „kunstiplahvatus“. Jah, Võrumaalt Navi külast on pärit Navitrolla ja poole kohaga elutseb Kütiorus Peeter Laurits, aga just Võru linnas oli nagu üleöö võrsunud uus elujõuline skeene.