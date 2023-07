Django Django võtab täiesti uue suuna: taaselustub 90ndate klubide kõla

„Off Planetit“, mis on kokku pandud neljast lühialbumist, ei sobi tavapärase stuudioalbumi kategooriasse suruda. Tüüpilise bändialbumi asemel toimib see pigem nagu DJ-miks, kus bänd ise on end pildilt taandanud kuhugi kõrvalseisja rolli. Sama eesmärki täidab seegi, et žanrisegule lisaks on album täis rohkelt koostöölisi: Briti popdiiva Self Esteem, afrorave’i pioneer Toya Delazy, Jaapani räppar Yuuko Sings, kui nimetada mõned, kelle erinevad lähenemised muudavad üsna ebaoluliseks selle, kelle plaat parasjagu mängib.