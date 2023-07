Luuletaja Carolina Pihelgas: mõnus on ujuda Rõuge Suurjärve keskele ja kujutleda 38 meetrit enda all

Luuletaja peaks vist eelkõige suplema sõnades. Ja eks ta teeb seda ka, aga mitte ainult. Lapsepõlves tähendas suvi seda, et saab ujuda, ja nii on vist natuke siiamaani – suvi on päriselt käes siis, kui kannatab lähimas veekogus ujuda. Enne seda on kevad, ükskõik mis kuupäeva kalender näitab.