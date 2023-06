SEGASED AJAD: Jaanus Rahumägi kõneleb Ekspressi podcastis, et tema hinnangul võib oodata Wagneri rühmituse poolt provokatsioone Poola ja Balti riikide suunas.

„See on nii, et kõik istuvad solgitünnis ning keegi ei taha loksutada. Kõigil on ebameeldiv ning kõik püüavad segases olukorras oma positsiooni hoida ja kaitsta,“ lausus Rahumägi.