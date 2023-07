VABAFLOW | Rekordpublikut ootava Beach Grindi korraldajad lahkavad edu valemit: kasvage festivalina vaikselt ja loomulikult

Kümme aastat suvepealinnas tegutsenud peosarja korraldajatest jääb mulje, et nad tulid, nägid, võitsid ning kavatsevad samamoodi edasigi panna. Festival on iga aastaga aina kasvanud ning menu ei taha raugeda - nädala pärast toimuvale Beach Grindile on müüdud rekordarv pileteid.