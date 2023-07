Kaitseuuringute teadur Igor Gretskiy: Järgmine Venemaa liider ei ole kindlasti demokraatia pooldaja, vaid läänevastane

Venemaal on tohutu sissetulekute erinevus – ühele protsendile inimestest kuulub 58 protsenti riigi rikkusest. Nii suurt sissetulekute erinevust ei ole üheski Euroopa riigis. Isegi Türgis, Hiinas ja Indias on see näitaja palju parem – umbes 40 protsenti.