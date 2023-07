Julgeolekuärimees Jaanus Rahumägi hoiatab: ametnikud on Eestis võimu haaranud. Nad juhivad riiki kui oma ettevõtet!

See aga ei püsi seal kaua, sest kergel toonil alanud jutuajamine muutub sünkjaks. Rahumägi pole asjade käiguga Eestis sugugi rahul.

Endine riigikogu kapo komisjoni juht hoiab ajakirjaniku eest saladuses, kus ta Kreekas viibib. Seda reeta oleks ohtlik, ütleb ta. Intervjuu ajal on tema taustaks üksnes valge sein ja oranžikates toonides abstraktne maal.

Ütlete, et olete praegu Kreekas. 2010. aastal oli skandaal, kui selgus, et elate Kreeta luksusvillas ja sõidate Jeepiga, aga te polnud seda vara riigikogu liikmena majandushuvide deklaratsiooni kirjutanud. Kas vastab tõele, et elasite Kreetal oma belglasest sõbra Eric van de Wynkele villas?

Täpselt nii oligi. Nendes lugudes polnud midagi, mis oleks olnud seaduse või normide rikkumine. Ma ei jätnud midagi deklareerimata. Igast asjast saab kirjutada loo, mis koosneb pooltõdedest ja jätab mulje, nagu oleks tegu kahtlase asjaga. Tegelikult polnud seal midagi kahtlast! See oli päris jõhker, mida Äripäev kirjutas ühes ajalehes üle kümne lehekülje. Ma ei ole näinud, et kellelegi teisele oleks midagi sellist tehtud.

