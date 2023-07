Viktoria Ladõnskaja-Kubits: Pomm istutati sinu sisse. Ja pandi distantsilt plahvatama

„In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends“. Esimesed tunnid olid jube pikad. Ootasin, et nüüd tulevad kõik välja. Nii siin kui ka tumedal seal. Sest mis siin ikka nii väga analüüsida. Nobeli rahupreemia saanud Dmitri Muratovi ajaleht Novaja gazeta kujundas järgmisel päeval väga tabavalt väljaande esikaane: „Venemaa. Pommitab. Ukrainat“. Subjekt, tegusõna, objekt – kõik selge. Ja tundus, et selle peatamiseks on vaja miinimumi – mitte olla vait. Esimesed tunnid ootasin pingsalt, et kõik (minu riik, teised riigid, Venemaa kodanikud Venemaal ja eestivenelased) võtavad sõna: oleme vastu, lõpeta kohe.