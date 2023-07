Lõuna Pagarid: keerulistel aegadel tuleb võtta kaalutletud riske

ASi Lõuna Pagarid juhataja Kaire Kivirähk ütleb, et praeguses majandussituatsioonis peab olema tähelepanelik ja keskendunud ning tajuma kõiki võnkeid, mis turul toimuvad. „Märksa rohkem peab arvutama ja kalkuleerima kui tavaolukorras. Siiski on võrreldes eelmise aastaga olukord veidi stabiilsemaks muutunud. Enam ei ole selliseid päevi, kus tooraine hind tõuseks lausa kahel korral nädalas. Olukord on muutunud stabiilsemaks, kuid see ei tähenda, et võiks end lõdvemaks lasta,“ selgitab Kivirähk.

Ellujäämise tagab dünaamiline areng

Juhataja sõnul ei tohi jääda pikalt paigale ja nii-öelda turuvaatleja positsioonile. Ka keerulisematel aegadel tuleb teha läbimõeldud investeeringuid ja võtta kaalutletud riske. Nii näiteks on otsustanud Lõuna Pagarid kasutada praegust olukorda selleks, et tulla välja olulise pakendiuuendusega, mille rõhuasetus on Lõuna Pagarite brändil. „Kui unustad end pikalt turvalisele ellujäämisrežiimile, kus arendustegevus on peatatud ja ainuke fookus on säilitada olemasolev, magad suure tõenäosusega maha turu taaskäivitumise ja seega ka võimaluse arenguhüppeks. Ühe koha peal seismine pole alati ohutum kui riskiteadlik edasiliikumine,“ jagab oma kogemust Lõuna Pagarite juhataja.

Kaire Kivirähki sõnutsi on ettevõte kehvemad ajad suutnud üle elada just tänu oma dünaamilisele ja pikaajalisele arengule. Kogemusi omal alal on piisavalt – Lõuna Pagarid on tegutsenud juba 25 aastat. Ja enamgi veel: veerand sajandit tagasi võeti leiva-saia küpsetamine üle endistelt Põlva ja Räpina leivakombinaatidelt ja tootmine jätkus Põlva leivakombinaadis.

„Meil on tootmisel kaks suunda: pagari- ja kondiitritooted. Kui esimene annab nii-öelda mahtu, siis teine käivet, ehk et leiba-saia küpsetame koguseliselt rohkem, kondiitritoodete rahaline käive on aga suurem. Kogu meie ajaloo jooksul on olnud kord üks, kord teine suund olulisem ja nii oleme suutnud ka keerulisemad ajad valutumalt üle elada,“ selgitab Kivirähk.

Kvaliteet ja hea maitse