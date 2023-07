„Seis on päriselt väga halb.“ Euroopa laskemoonalaod on moonast hõredad, tootmist ei suudeta piisavalt kasvatada

Ukraina komandör Taras lihvib relakaga 13 kilost Soome miinipildujamiini. Ohutu see pole: peaks lõhkekeha enneaegselt plahvatama, muudaks see pulbriks kõik, mis lähima 30 meetri sisse jääb.

Tarasi jaoks on see argipäev. Alates sõtta minekust on ta lasknud 30 eri sorti miine. Liitlaste laskemoona assortii on lai nagu loomaaed, kogused aga väikesed: peegelpilt Euroopa laskemoonaladude seisust.