Eesti Ekspress soovitab: 5 lugu, millega veeta nädalavahetus

false

Areeni juhataja Siim Nestor : „Kas me koostasime Areeni Tartu erinumbri sellepärast, et Tartu on tuleval aastal Euroopa kultuuripealinn?

Võimalik, et lähenev kultuuripealinna elu võis osalt ka tagant tõugata, kuid täiesti kindel on see, et meie Tartu erinumber ilmuks praegu ka siis, kui kultuuripealinn 2024 asuks kuskil mujal.