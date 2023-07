Tahtmatu rohepesu. Millal tohib väita, et äri on kliimaneutraalne?

Erinevad lubadused – näiteks, et tootega seotud süsiniku jalajälg on 100% kompenseeritud, toode on süsinikneutraalne vms – pole sageli enam lihtsalt äriline valik, vaid kohustus, mille seavad äripartnerid või isegi seadus. Investorid ja pangad soovivad finantseeringu pakkumisel, et ettevõtja näitaks oma tegevusi keskkonnariskide maandamisel, kootööpartner või tellija tahab, et ettevõtja tegutseks kestlikkuse põhimõtteid järgides (supply chain ESG). Lähiaastatel tekib ettevõtjal endal kohustus esitada kestlikkusaruanne.