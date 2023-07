Kuidas Eesti jalkatreener sai Aafrika väikeriigi meistriks. „Slava on siin treenerina läbi käinud põrgust“

On juuni viimane pühapäev. Gambia pealinnas Banjulis kuningas George V staadionil on vastamisi kaks meeskonda, Waa Banjul FC ja Real de Banjul. Mõlemal on kaalul väga palju. Esimesel – kõrgliigasse jäämine. Teisel – kõrgliiga meistritiitel. Selle teise peatreener on eestlane Vjatšeslav Zahovaiko alias Slava.