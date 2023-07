Karvased naised otse ja ausalt: „Balletiõpetaja ehmus mu karvade peale. Mul oli ikka puhvis“

Kolm naist Maarja (24), Teve* (25) ja Kirke (21) on karvade eemaldamisest loobunud. Nad on naised, kes on vastu astunud ühiskonna normidele. Justkui rikkunud reegleid, mida tegelikult olemas ei ole. Kehakarvad on loomuomased igale inimesele maailmas. Miks peaks üldse keegi nende pärast piinlikkust tundma?