Maailma pikima catwalk'i loojad: see, mil viisil ka Eestis avaliku rohepesuga tegeletakse, on ropp

Mul on jalas neoonroosad püksid, seljas neoonroosa lehviga pluus ja neoonroosa tuulejope. Neoonroosa seljakoti jätsin autosse, ei jaksanud rohkem tassida. Olen kusagil Jõelähtme kandis, minu kõrval jalutab kirjanik Andreas Kübar , tema pead ehib roosa nokats kirjaga „fashion fighter“ („moesõdalane“). Selja taga on EKA moeosakonna juhataja Piret Puppart. Neilgi on neoonroosad kostüümid, ainult selle vahega, et Puppart eelistas tuulejopele Chaneli stiilis jakki.

Meie tagasihoidlikkusega mitte just hiilgavad riided on disaininud Karl Joonas Alamaa ja Lisette Sivard, kel tuli koos idee tõmmata käima maailma pikim catwalk, koodnimega Mania Grandiosa. Meie kestvus-performance viib Tallinna lennujaamast Pariisi – sellesse, mis on Rakvere külje all. „Meie“ ehk siis üheksa matkaja-modelli, oleme väga väsinud. Oleme kõndinud juba 25 kilomeetrit, ees on neid veel ligi 100.