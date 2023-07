Maailma pilkima catwalk'i loojad: see, mil viisil ka Eestis avaliku rohepesuga tegeletakse, on ropp

Meie tagasihoidlikkusega mitte just hiilgavad riided on disaininud Karl Joonas Alamaa, kel tuli koos loomingulise partneri Lisette Sivardiga idee tõmmata käima maailma pikim catwalk, koodnimega Mania Grandiosa. Meie kestvus-performance viib Tallinna lennujaamast Pariisi – sellesse, mis on Rakvere külje all. „Meie“ ehk siis üheksa matkaja-modelli, oleme väga väsinud. Oleme kõndinud juba 25 kilomeetrit, ees on neid veel ligi 100.