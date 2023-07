Ma ei tea, mis relvadest nad tulistasid ega osanud siis ka mõelda, kui palju see raha neelab. Ekspressi tänases numbris kirjutab Oliver Kund, et 155 mm NATO standardi suurtükimürsud on nii kallid, et Lõuna-Koreas toodetud laskemoona puhul maksavad kuus lasku sama palju kui mu auto. Kui aga tegemist on Prantsusmaa või Norra toodanguga, saab autoraha otsa vaid kolme lasuga.