POLIITIKARADAR | Parteide suured riskid: raha tuleb ühest korvist, mitmeski erakonnas on skandaalilähedane olukord

Poliitikasse saabunud rahulikku vaikelu häiris vaid Parvel Pruunsilla initsieeritud mürgel Keskerakonnas ja seegi on juba jäänud eelmisse nädalasse. Küll käib erakonnas ettevalmistus volikoguks ning seejärel erakorraliseks kongressiks. Sinnamaani viinud tüli ettekäändeks või ajendiks - kellele kuidas - on raha. Ka teistel erakondadel on rahaasjade üle mõelda, sest kuigi mõni rahajõgi võib olla suur, on neid vähe. Liiga vähe. Ministeeriumites käivad samal ajal puhkuseperioodist hoolimata ettevalmistused mõnede üsna oluliste eelnõudega. Need peaksid hakkama koalitsiooni poliitikateks vormuma sügisel.