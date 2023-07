Kotsar viletsast vabavisketabavusest: esimestest möödavisetest keris närvipinge, sealt edasi jäi kõhklus

Sissejuhatuseks lugu korvpalli ajaloost. Kui Martin Müürsepp tegi elu esimese profilepingu Tel Avivi Maccabiga, siis anti talle korralik korter. Aga noor pallivõlur ei olnud eriti agar seda sisustama. Kui Eesti sõbrad talle Tel Avivi külla sõitsid, siis avastasid nad, et Müürsepp hoidis lisaks toidule külmkapis ka rahapakke. Miks, imestasid sõbrad. „See on ainuke kapp, mis mul praegu on,“ vastas Müürsepp. Jätkuks sellele loole: millised on sinu elutingimused Hispaanias?

Väga head. See ridaelamu, mis meile anti, on väga mõnus. Asukoht on väga mõnus. Linn on väga rahulik, mis mulle meeldib. Elan Vitorias koos elukaaslase Veronicaga, ja koer Rosiega, kes on bernhardiini ja berni alpi koera segu.

Kui sa linna peal käid, kas sind tuntakse ära?

Aeg-ajalt ikka. Kui koeraga pool tundi ringi käia, siis keegi tuleb ikka juurde. Enamjaolt on need lapsed, kes tulevad ja lihtsalt küsivad võimalust koos pilti teha.

Mängisid eelmisel hooajal esimest korda Euroliigas. Kui sa hooajale tagasi mõtled, siis kuidas seda hindad?

Olen hooajaga väga rahul. Loomulikult on alati asju, mida saab paremini teha. Sportliku ja võistlusliku hingega inimesena ütlen, et päris palju oleks saanud paremini teha. Samas – olen väga rahul, et ma sellise otsuse tegin (Hamburgi Towersi klubist Baskoniasse kolida – EE).