IN MEMORIAM | Kes oli Kundera tegelikult?

Pärast Kundera surma 11. juulil ilmusid kõik Tšehhimaa olulisemad päevalehed leinavärvides: igavikku oli ju läinud maailmakuulus kirjanik, kellele suutis tšehhidest tõelist konkurentsi pakkuda ehk ainult Bohumil Hrabal. Kundera kuulsus on vaieldamatu. Kui ka mitte midagi muud, siis „Olemise talumatut kergust“ teab iga kirjandusega vähegi kursis olev inimene. See romaan on surematu klassika (millest omakorda on loodud surematu film). Nagu kunstiski on aga ka kirjanduses kaanonid, head ja halvad kokkusattumused, trendikad teemad ning karismaatilised autorid, kes suudavad enda ümber luua fluidumi, mis tõstab ühed nimed ja teosed teistest kõrgemale.