Võimalus omandada mikrokraad keraamika uute suundade alal

Keraamikal on tugev rahvalik mõõde. Vahest just seetõttu, et kodused tassitegemise ja aktimodelli järgi skulptuuri plötserdamise kursused on väga armastatud, on oskus hinnata ja soetada meisterlikku keraamikat siiski napp. Või käiakse ikka liiga vähe näitustel? Ei taibata ka suures poes muumide pildi kõrval Arabia tassi praktilist asist ilu märgata? Seda enam on praegu võimalik omandada vaat et mikrokraadi uuema keraamika suundade alal.