IT-spetsialist: Euroopa Liitu ähvardab AI reguleerimisel uus „küpsisekriis“. Nii jääbki Euroopa USA sabas sörkima

Minu töö on digitaalsete toodete ehitamine. Ja ma soovin, et EL-i ettevõtted, kodanikud ja riigiasutused saaksid osa tulevikutehnoloogiate pakutavatest hüvedest. Unistan, et Euroopa poleks enam sabassörkija ja mahajääja, vaid eestvedaja.

Küpsisekriis

Tead neid küpsisehüpikuid, mis ilmuvad igal veebilehel ja paluvad sult „nõusolekut“, et su veebibrauserisse „küpsised“ paigaldada? Kas need valikuvariandid tekitavad mõnusat turvatunnet, et su privaatsus on hästi kaitstud ja tunned rõõmu laiast valikuvabadusest?