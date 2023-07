Sanktsioonid ei pea. Eestiga seotud võrgustik on vedanud Lääne lennukiosi Vene sõjaväe äripartneritele

2022. aasta 25. veebruar. Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen kuulutab välja esimesed sanktsioonid Venemaale. Päev varem on Venemaa alustanud sõda Ukrainas. Juba esimesed sanktsioonid keelavad Venemaale lennukite varuosade ja varustuse müümise. „Kolmveerand Venemaa lennukitest on ehitatud Euroopas, USAs ja Kanadas. Nad on sellest täielikult sõltuvad,“ sõnas toona von der Leyen.