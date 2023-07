Ühe migrandist transsoolise hinnangul on Eesti erakordselt turvaline riik, kus „klient võtab sisenedes isegi kingad jalast“. Teine mõrvati. Üle kümne eksperdi ja seksitöötaja aitasid Ekspressil selgitada, mida tähendab olla transsooline seksitöötaja Eestis.

Ma ei tea, mis on ta tegelik nimi. Kelly on ta hetkedel, kui ta on naine.