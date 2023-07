1500 Barbie omaniku uhkemate nukkude aksessuaarid on kaetud kulla ja kalliskividega

Grupis Barbs arutlevad täiskasvanud naised, millise kümnendi Barbie-nukk on kvaliteetseim, kas laserprinditud nägu ikka oli tootjafirma Mattelil õige otsus, ning näitavad, milliseid nukke on keegi reisilt kaasa ostnud. Barbiesid ostetakse-müüakse ja neile õmmeldakse riideid. Grupis esmakordsele uudistajale on see kui sisenemine tundmatusse maailma.