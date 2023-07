POLIITIKARADAR | Eesti saab esimese luksusmaksu, maskeerituna rohelisse ürpi

Kauaoodatud või -kardetud automaksu esimesed võimalikud mudelid on paberil. Need näitavad, mida uus valitsus automaksuga saavutada tahab. Selge on, et keskkonnasaastet selliste mudelitega oluliselt ei vähenda, eriti mitte tempokalt. Küll vähendatakse soovi autot uue vastu vahetada või üldse oma esimest autot osta. Pikemas plaanis ehk saastamise vähendamine seegi.