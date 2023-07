Igor Kotjuh: Tamula on jäänud minu jaoks etaloniks kogu edasiseks eluks, Kesk-Eestis on selleks Paide tehisjärv

Jalakeder on vee all. See on juba saavutus! Esimene samm tehtud, nüüd on analüüsi aeg. Kas minna edasi või loobuda? See tardumise hetk on väga oluline. Tuletab meelde vana tõde, et suured saavutused on võimalikud üksnes tänu pisikestele tegudele, otsusele katsetada.