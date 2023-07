Viis parandajat räägivad, miks asjad enam nii kaua ei kesta. „Ei tasu oodata, et kodumasin töötaks remondita kümme aastat“

Ka Andres märgib, et kodumasinate kvaliteet on ajaga läinud pisut kehvemaks. „See mure ei puuduta ainult kodumasinaid, vaid ka riidetööstust, autotööstust ja muud. Täna ei tasu uuelt soetatud kodumasinalt oodata, et see kestaks tavakasutuse korral ilma remondita näiteks kümme aastat,“ märgib ta.