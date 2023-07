ANALÜÜS | Andrei Hvostov: ilm on ajaloos sõja lõpptulemust määranud. Kuumus pealetungi ei soosi

Vahetult enne Venemaa täiemahulise kallaletungi algust Ukrainas arutleti kirglikult ilma üle. Enamik asjatundjaid rõhutas, et venelaste pealetungi edukus sõltub pinnase külmumisest, sest kevadise soojuse saabumisega läheb maapind pehmeks ning saabub kurikuulus rasputitsa ehk teede muutumine põhjatuks mudamülkaks. Aga oli ka neid, kes väitsid, et tänapäeva sõjaväed ei ole enam „ilusa ilma armeed“, vaid on võimelised oma ülesandeid täitma igasugustes oludes.